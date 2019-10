EU : Backhaus fordert Maßnahmenprogramm

Nach der neuerlichen Kürzung der Fangmengen für Hering und Dorsch in der Ostsee fordert Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) ein Maßnahmenprogramm, um die Folgen für die Fischer zu mildern und den Sektor neu auszurichten. Dies wolle er zum Thema auf der nächsten Agrarministerkonferenz machen, kündigte er am Dienstag an. Die jährlichen Quotensenkungen sollten nach seiner Ansicht nicht über 15 Prozent liegen, damit die Fischer kalkulierbare Rahmenbedingungen bekämen. Der Minister forderte zudem Alternativen zur Quotenregelung und mehr Forschung zum Umgang mit dem Klimawandel. Der habe mehr Einfluss auf die Fischbestände als die Fischerei.

von dpa

15. Oktober 2019, 14:52 Uhr

2017 und 2018 erhielten Backhaus zufolge 133 Fischereibetriebe in Mecklenburg-Vorpommern Überbrückungsbeihilfen für eine zeitweilige Stilllegung der Herings- und Dorschfischerei in Höhe von 2,63 Millionen Euro. Für 2019 seien 2,3 Millionen Euro vorgesehen.

Laut Ministerium sind im Land derzeit 226 Haupterwerbsfischer registriert, davon 166 Dorsch- und Heringsfischer. Die Betriebe wirtschaften an 115 Standorten. 2018 wurden rund 13 000 Tonnen Fisch gefangen. Der Erlös lag bei 9,2 Millionen Euro. Wenn sich Fischer Alternativen schaffen wollen, etwa durch Direktvermarktung und Gastronomie, Ferienunterkünfte oder Gästefahrten, kann das Ministerium die Investitionen nach eigenen Angaben mit bis zu 49 Prozent fördern.