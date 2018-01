Schifffahrt : Backhaus-Besuch: Erläuterung zum Inselhafen erwartet

Prerow (dpa/mv) - Umweltminister Till Backhaus (SPD) wird am heutigen Freitag in Prerow zu einer Informationsveranstaltung zum geplanten Inselhafen erwartet. Der Hafen soll künftig den in der Kernzone des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft liegenden Nothafen Darßer Ort ersetzen. Dessen Zufahrt muss jedoch immer wieder ausgebaggert werden, was den Nationalpark-Vorschriften widerspricht.