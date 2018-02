Umwelt : Backhaus begrüßt bundeseinheitliches Wolfsmanagement

von dpa

08. Februar 2018, 06:48 Uhr

Die künftige Bundesregierung will die Ausbreitung des Wolfes künftig stärker kontrollieren und auch Abschüsse ermöglichen. Dem Koalitionspapier von Union und SPD zufolge will der Bund zusammen mit den Ländern einen Kriterien- und Maßnahmenkatalog zur «Entnahme von Wölfen» entwickeln. Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) begrüßte die Einigung. Er hofft auf einen Katalog, der für Praktiker und Behörden in den Ländern mehr Rechtssicherheit schafft, wenn im Rahmen des Wolfsmanagements Tötungen von auffälligen Wölfen notwendig werden sollten.