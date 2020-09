Agrar : Backhaus: Aus Teufelskreis «Naturschutz oder Naturnutzung»

Agrarminister Till Backhaus (SPD) hat angesichts von Klimawandel und Existenzbedrohungen in der Landwirtschaft an Umweltschützer und Bauern appelliert, sich auf Augenhöhe zu begegnen und partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. «Mein Herzensanliegen ist es, ein für alle Mal mit den derzeitigen Feindbildern zwischen Umweltschutz und Landwirtschaft zu brechen. Sonst werden wir uns ewig im Kreis drehen und keinen Schritt vorankommen», erklärte Backhaus nach einem Treffen mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Die Diskussion mit Betroffenen fand im Rahmen der Kampagne «Wir schafft Wunder» in der Papendorfer Agrargenossenschaft bei Rostock statt.

von dpa

01. September 2020, 18:10 Uhr