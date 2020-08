Ausbildung : Azubi-Zahlen in MV 2019 weiter gestiegen

Die Zahl der Auszubildenden in den Betrieben ist in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr zum dritten Mal in Folge gestiegen. Am Jahresende waren 19 772 Jugendliche in einer dualen Ausbildung mit betrieblicher Praxis und theoretischem Unterricht an einer Berufsschule, wie das Statistische Landesamt am Montag in Schwerin mitteilte. Das seien 148 mehr als ein Jahr zuvor, 469 mehr als Ende 2017 und 784 mehr als Ende 2016. Für das Plus 2019 sei fast ausschließlich das Handwerk verantwortlich gewesen.

von dpa

03. August 2020, 11:44 Uhr