Kriminalität : Axtangriff auf Rentnerin: Verdächtiger soll in Psychiatrie

von dpa

24. Juni 2020, 15:46 Uhr

Eine Rentnerin ist bei einem Axt-Angriff in einer Kleingartenanlage in Schwerin schwer verletzt worden. Ein 23-Jähriger wurde nach der Tat am Dienstag festgenommen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Schwerin am Mittwoch sagte. Möglicherweise sei er psychisch gestört und habe im Zustand der Schuldunfähigkeit agiert. Die Staatsanwaltschaft beantragte am Mittwoch beim Amtsgericht einen Unterbringungsbefehl. Der Mann soll in ein psychiatrisches Krankenhaus kommen. Zum Hergang der Tat machte der Sprecher der Staatsanwaltschaft keine Angaben.