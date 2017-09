Landtag : AWO-Untersuchungsausschuss: AfD will vor Gericht ziehen

von dpa

Zulässige Anträge der AfD seien entgegen geltendem Recht als unzulässig verworfen worden, begründete die AfD-Fraktion ihr Vorhaben. Die Organklage, die beim Landesverfassungsgericht in Greifswald eingereicht werden soll, ist gegen den Untersuchungsausschuss und seinen Vorsitzenden Jochen Schulte (SPD) gerichtet.

Der Untersuchungsausschuss war Anfang des Jahres eingesetzt worden. Anlass waren mögliche Unregelmäßigkeiten bei der AWO an der Müritz. Dort laufen staatsanwaltliche Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue gegen führende frühere Mitarbeiter. Die Liga der freien Wohlfahrtspflege hatte die von der AfD im Vorfeld geäußerte Pauschalkritik an der Arbeitsweise der Sozialverbände in Mecklenburg-Vorpommern zurückgewiesen und dabei auch Unterstützung der anderen Landtagsfraktionen erhalten.

Im ersten Prozess um die Bereicherungsvorwürfe bei der AWO an der Müritz soll am 12. Oktober eine Entscheidung fallen. Am Landgericht Neubrandenburg soll geklärt werden, ob die fristlose Kündigung von Peter Olijnyk als Geschäftsführer des Kreisverbandes Müritz der AWO im Juni 2016 rechtmäßig war. Der 68-Jährige war entlassen worden, weil er sich mit Hilfe des damaligen Vorstandsvorsitzenden illegal bereichert haben soll. Er hat die Vorwürfe zurückgewiesen.