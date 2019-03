Wissenschaft : AWI-Gründer Hempel: Klimawandel-Skeptiker sind ignorant

Der Gründer des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung (AWI), Gotthilf Hempel, hat keinerlei Verständnis für Klimawandel-Skeptiker. «Wir haben schon über den Klimawandel und die Vermüllung der Meere geforscht und berichtet, als es die Wörter dafür noch gar nicht gab», sagte Hempel der dpa. Seine zahlreichen Forschungsreisen führten ihn in die Antarktis, Arktis, Nord- und Ostsee und in die Tropen. Hempel, der in Molfsee bei Kiel und in Bremen lebt und einer der renommiertesten Meeresbiologen in Deutschland ist, feiert am Freitag seinen 90. Geburtstag.

Naturgesetze könnten den Prozess der Erderwärmung erklären. Wer dies in Zweifel ziehe, sei ignorant, sagte Hempel, der 1980 das AWI gründete und zwölf Jahre lang Direktor der Forschungseinrichtung war. 1992 rief er in Bremen das Zentrum für Marine Tropenforschung ins Leben.