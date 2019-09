Literatur : Autorin Kenah Cusanit mit Uwe-Johnson-Förderpreis geehrt

Die Berliner Schriftstellerin Kenah Cusanit wird am Freitag mit dem Uwe-Johnson-Förderpreis geehrt. Die 40-Jährige erhält in Neubrandenburg die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung für ihren ersten Roman «Babel». In der bei archäologischen Ausgrabungen 1913 nahe Bagdads angesiedelten Geschichte öffne die Autorin einen in der Literatur selten betretenen historischen Raum und ebne den Weg für eine neue Bewertung des Beitrags zur Zivilisation von Orient und Okzident, hieß es in der Begründung der Jury.

von dpa

27. September 2019, 03:41 Uhr

In dem Buch schildert Cusanit einen Tag im Leben des Grabungsleiters Robert Koldewey. Der Autorin gelinge es in besonderer Weise, historisches Wissen und Sprachkraft mit Witz und Humor zu verbinden. Der Förderpreis des Humanistischen Verbands Berlin-Brandenburg, einer Berliner Anwaltskanzlei und der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft wird alle zwei Jahre im Wechsel mit dem deutlich höher dotierten Uwe-Johnson-Literaturpreis verliehen. Die Ehrungen würdigen Autoren, in deren Werke sich Anknüpfungspunkte zur Poetik des Schriftstellers Uwe Johnson (1934-1984) finden.