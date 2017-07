Prozesse : Automatensprenger erneut verurteilt

Das Landgericht Darmstadt hat am Dienstag einen Mann zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt, weil er vor einem Jahr sechs Fahrkartenautomaten in Darmstadt, Runkel (Mittelhessen), Magdeburg, Salmtal (Rheinland-Pfalz), Stuttgart und Merchweiler (Saarland) gesprengt hat. Der aus Gera stammende ehemalige Chemiestudent war schon 2014 vom Landgericht Darmstadt zu vier Jahren Haft verurteilt worden, weil er damals 31 Automaten gesprengt hatte. Im August 2016 kam der heute 36-Jährige in den offenen Vollzug und begann am 14. August 2016 seine neue Serie in Darmstadt.