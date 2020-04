Freizeit : Autokinos in Mecklenburg-Vorpommern bieten Feiertagsprogramm

Die Kinos, Theater und Clubs sind in Mecklenburg-Vorpommern wie auch in ganz Deutschland geschlossen. Eine Alternative dazu sind Autokinos. Nach einem kurzen Hickhack gibt es nun einige im Nordosten.

Mit der Vorführung von «Der König der Löwen» hat am Donnerstag im Autokino Bad Doberan das Feiertagsprogramm begonnen. Wie Mathias Wigbrand vom Veranstalter Antenne MV berichtete, waren zu der Kindervorstellung am Nachmittag zunächst 33 Autos zur Rennbahn gekommen. Für die weiteren Vorstellungen lägen deutlich höhere Vorbestellungen vor. Insgesamt gibt es an der Rennbahn Platz für 120 Autos. Bis Sonntag werden insgesamt sechs Filme gezeigt, darunter auch der Klassiker «Dirty Dancing». Autokinos gibt es derzeit auch in Wismar, Güstrow oder Schwerin.

Um die Autokinos hatte es in der vergangenen Woche einen kurzen Streit gegeben. Die Auseinandersetzung hatte sich entzündet, als die Landesregierung Autokinos als einen «Anbieter von Freizeitaktivitäten» auf eine rote Liste mit Unternehmen gesetzt hatte, die wegen des sich ausbreitenden neuartigen Coronavirus geschlossen bleiben müssen. Nach der Kritik machte die Landesregierung dann einen Rückzieher.