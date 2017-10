Unfälle : Autofahrerin will Reh ausweichen und überschlägt sich

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

von dpa

erstellt am 31.Okt.2017 | 08:39 Uhr

Weil sie einem Reh auf der Fahrbahn bei Neuenpleen im Landkreis Vorpommern Rügen ausweichen wollte, wurden eine 36-jährige Autofahrerin und ein kleines Mädchen verletzt. Die Frau war in eine Kurve gefahren, als plötzlich ein Reh vor ihr stand, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Beim Ausweichen kam sie am Montagabend von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei wurden die 36-Jährige und das acht Jahre altes Mädchen verletzt. Ein elf Jahre alter Junge blieb unversehrt. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus nach Stralsund gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten.

Mitteilung der Polizei