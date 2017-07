Unfälle : Autofahrerin weicht Wild aus und prallt gegen Baum

Eine 63-jährige Autofahrerin und ihr 65 Jahre alter Beifahrer sind bei einem Verkehrsunfall auf Rügen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, fuhren sie gegen 00.00 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf einer Landstraße bei der Ortschaft Kuckelvitz, als plötzlich ein Tier auf die Straße lief. Die Fahrerin versuchte auszuweichen, kam dabei aber von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde die Fahrerin eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Auch der Beifahrer wurde schwer verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus in Bergen gebracht.

von dpa

erstellt am 23.Jul.2017 | 09:20 Uhr