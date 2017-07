Unfälle : Autofahrerin gerät in Gegenverkehr: Zwei Schwerverletzte

Auf der Bundesstraße 105 ist das Auto einer 45-Jährigen am Montag in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Wagen zusammengeprallt. Die Unfallverursacherin und die 59-jährige Frau am Steuer des anderen Autos wurden schwer verletzt, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte. Warum die 45-Jährige zwischen dem Abzweig zur Insel Riems und der Abfahrt nach Kirchdorf von ihrer Fahrbahn abkam, war noch unklar. Beide Fahrzeuge wurden beim Zusammenstoß von der Fahrbahn auf einen Acker geschleudert. Die B105 musste für eine Stunde voll gesperrt werden.

von dpa

erstellt am 18.Jul.2017 | 05:23 Uhr