von dpa

03. Dezember 2018, 19:35 Uhr

Eine 60 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah die Frau am Montagnachmittag in der Ortschaft Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) beim Abbiegen einen entgegenkommenden Transporter. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.