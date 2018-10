Unfälle : Autofahrer wird schwer verletzt in Rostocker Klinik geflogen

von dpa

08. Oktober 2018, 05:55 Uhr

Ein 36-Jähriger ist nach einem Autounfall in der Nähe von Rostock schwer verletzt in eine Klinik geflogen worden. Warum sein Wagen am Sonntagabend von einer Straße bei Groß Wokern abgekommen und gegen einen Baum geprallt ist, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei bei dem Zusammenstoß allein im Wagen gewesen. Weil er eingeklemmt worden sei, sei er durch Feuerwehrkräfte aus dem Wrack herausgeschnitten worden. Der Gesamtschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.