Unfälle : Autofahrer übersieht «Rot» und erfasst Rentnerin

von dpa

27. November 2018, 17:09 Uhr

Bei einem Unfall in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) ist am Dienstag eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Ein 68 Jahre alter Autofahrer hatte das «Rot» seiner Ampel übersehen und die Rentnerin auf dem Fußweg angefahren, wie eine Polizeisprecherin in Anklam sagte. Die Geschädigte sei erst gegen ein zweites Auto auf der anderen Seite geschleudert worden und am Boden liegen geblieben. Sie kam nach Ueckermünde in eine Klinik und wurde wegen der Schwere der Verletzungen später nach Greifswald gebracht. Die Ursache für den Unfall sei noch unklar.