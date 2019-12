Unfälle : Autofahrer übersieht Radler: 83-Jähriger schwer verletzt

von dpa

20. Dezember 2019, 10:28 Uhr

Bei einem Unfall in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) ist am Freitagmorgen ein älterer Radfahrer schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg sagte, hatte ein Autofahrer den 83-Jährigen beim Abbiegen in der Dunkelheit vermutlich übersehen und war mit ihm zusammengestoßen. Der Radfahrer kam mit Kopfverletzungen in eine Klinik. Der 56-jährige Autofahrer blieb unverletzt.