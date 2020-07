Verkehr : Autofahrer tausendfach zu schnell in Autobahn-Baustelle

Die Geschwindigkeitsbegrenzung in der A24-Baustelle bei Stolpe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wird weiterhin tausendfach ignoriert. Bei Kontrollen an 19 Tagen im Juni seien mehr als 15 300 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden, teilte die Polizeiinspektion Ludwigslust am Donnerstag mit. Beinahe täglich seien Autofahrer festgestellt worden, die bei zulässigen 60 Kilometern pro Stunde mit mehr als dem Doppelten unterwegs gewesen seien. Mehrfach hätten Autofahrer die Messstelle der Polizei sogar mit über 140 Kilometern pro Stunde passiert. Etwa jeder Sechste (18 Prozent) sei zu schnell unterwegs gewesen.

von dpa

02. Juli 2020, 13:10 Uhr