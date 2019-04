Unfälle : Autofahrer stirbt während der Fahrt

von dpa

11. April 2019, 13:24 Uhr

Ein 81-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag in Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) offenbar am Steuer seines Wagens gestorben. Der Wagen fuhr dann nach ersten Erkenntnissen noch ein Stück weiter und prallte gegen einen Baum. Man gehe davon aus, dass ein akutes gesundheitliches Problem zum Tod des Fahrers führte und nicht der Unfall, teilte die Polizei mit. Die Beifahrerin wurde laut Polizei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie habe leichte Verletzungen erlitten. Die Bundesstraße musste für die Bergungsarbeiten mehr als zwei Stunden komplett gesperrt werden.