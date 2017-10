Unfälle : Autofahrer stirbt nach Zusammenprall mit Baum

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

von dpa

erstellt am 03.Okt.2017 | 08:25 Uhr

Ein 32 Jahre alter Mann ist im Landkreis Vorpommern-Greifswald mit seinem Auto in einen Baum geprallt und tödlich verunglückt. Der Autofahrer war am Montagabend aus bislang ungeklärten Gründen auf der L 32 zwischen Eggesin und Torgelow von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Bei der Kollision mit dem Baum sei der nicht angeschnallte Mann mit dem Kopf gegen die Frontscheibe des Wagens gestoßen und habe sich schwere Verletzungen zugezogen. Er starb noch am Unfallort.

