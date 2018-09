Unfälle : Autofahrer stirbt bei Unfall in der Nähe von Lübesse

von dpa

28. September 2018, 18:26 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Lübesse (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Freitag ein Mann ums Leben gekommen. Der 67-Jährige war mit seinem Auto aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und frontal mit einem Baum kollidiert, wie die Polizei in Rostock mitteilte. Das Fahrzeug fing Feuer. Der Mann konnte noch von Ersthelfern aus dem brennenden Wrack befreit werden, erlag aber noch am Unfallort seinen Verletzungen.