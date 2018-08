Unfälle : Autofahrer prallt gegen zwei Bäume und wird schwer verletzt

von dpa

20. August 2018, 14:57 Uhr

Ein Autofahrer ist in der Nähe von Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gegen zwei Bäume gefahren und schwer verletzt worden. Der 20-Jährige sei in der Nacht zu Montag mit seinem Auto nahe des Dorfes Raduhn von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Bäume geprallt, teilte die Polizei am Montag mit. Er habe sein Auto noch selbstständig verlassen können, sei dann aber ins Krankenhaus gebracht worden. Die Unfallursache ist noch unklar. Am Auto entstand den Angaben zufolge ein Schaden von etwa 12 000 Euro, die L92 musste für die Aufräumarbeiten komplett gesperrt werden.