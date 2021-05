Kriminalität : Autofahrer ohne Führerschein durchbricht Polizeikontrolle

Ein Autofahrer ohne Führerschein hat bei Neubrandenburg eine Polizei-Kontrollstelle durchbrochen und versucht, sich durch den Wechsel auf den Beifahrersitz der Verantwortung zu entziehen.

Sponholz | Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag erläuterte, ereignete sich der Vorfall am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 197 bei Warlin (Mecklenburgische Seenplatte). Der 25-Jährige sollte gestoppt werden, weil er zu schnell fuhr. Der Fahrer fuhr aber ungebremst auf den Beamten zu, so dass dieser wegspringen musste. Das Auto rammte die Anhaltekelle. ...

