Unfälle : Autofahrer nach Zusammenstoß mit Baum schwer verletzt

von dpa

05. Oktober 2018, 15:45 Uhr

Beim Zusammenstoß seines Autos mit einem Straßenbaum ist ein 50 Jahre alter Fahrer in Dargelütz bei Parchim lebensbedrohlich verletzt worden. Er sei mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Schwerin gebracht worden, teilte die Polizeiinspektion Ludwigslust nach dem Unfall am Freitag mit. Der Mann musste zuvor von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die Straße war zwei Stunden gesperrt. Der Wagen des Mannes sei aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, gegen den Baum geprallt, habe sich anschließend überschlagen und sei an einem weiteren Baum auf der Seite liegen geblieben.