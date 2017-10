Unfälle : Autofahrer bei Zusammenstoß mit Traktor schwer verletzt

Ein 30-jähriger Mann ist bei einem Verkehrsunfall nahe Klein Below (Landkreis Vorpommern-Greifswald) schwer verletzt worden. Der Autofahrer war am Samstagmorgen auf der K62 von Neetzow kommend in Richtung Klein Below unterwegs, als ein 26-Jähriger mit seinem Traktor direkt vom Acker auf die Straße fuhr, wie die Polizei mitteilte. Weil die Stelle für den Traktorfahrer schlecht einsehbar war, tastete er sich laut Polizei langsam auf die Straße vor, als der Wagen des 30-Jährigen gegen den Trecker prallte.