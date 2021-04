Unfälle : Autofahrer bei Kollision mit Baum schwer verletzt

Ein 51 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Baum bei Kobrow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden.

Kobrow | Er kam am Dienstagabend aus zunächst ungeklärten Gründen mit seinem Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach krachte er dort mit solcher Wucht gegen den Baum, dass dieser entwurzelt und geteilt wurde. Das Auto kam erst an einem weiteren Baum senkrecht mit dem Dach an den Stamm gelehnt zum Stehen. Ersthel...

