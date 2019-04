Kriminalität : Autodieb nach 700-Kilometer-Fahrt auf Hochsitz gefasst

In Vorpommern ist ein Auto beschlagnahmt worden, das erst Stunden vorher in Moers in Nordrhein-Westfalen gestohlen worden war. Der Fahrer versteckte sich nach 700 Kilometern Fahrt in einem Hochsitz.

von dpa

05. April 2019, 17:22 Uhr

Ein mutmaßlicher Autodieb aus Nordrhein-Westfalen ist nach rund 700 Kilometern Fahrt auf einem Jäger-Hochstand in Vorpommern festgenommen worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde am Freitag vom Amtsgericht in Greifswald auch ein Haftbefehl gegen den 22-Jährigen aus Litauen erlassen. Der Mann wurde in ein Gefängnis nach Stralsund gebracht.

Beamte hatten den Wagen mit dem 22-Jährigen am Steuer am Donnerstag bei Anklam kontrollieren wollen, weil er sehr langsam fuhr. Der Fahrer gab dann aber zunächst Gas und verschwand. Er ließ den Wagen dann später stehen und rannte weg. Ermittlungen ergaben, dass das Auto im Wert von 75 000 Euro in der Nacht im nordrhein-westfälischen Moers gestohlen worden war.

Der Gesuchte wurde nach einem Hinweis eines Anwohners bei Stolpe (Vorpommern-Greifswald) in einem Hochsitz gefunden. Die Autobahnen im Nordosten gelten laut Polizei als Transitrouten für Autodiebe nach Osteuropa.