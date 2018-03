Brände : Autobahn 20 nach Bergung von Sattelzug wieder frei

Nach dem Brand eines mit Aluminium beladenen Lastwagens auf der Autobahn 20 haben Autofahrer zwischen Wismar und Lübeck wieder freie Fahrt. Die komplizierte Bergung des zerstörten Sattelzug-Lkw mit 24 Tonnen Fracht bei Lüdersdorf (Kreis Nordwestmecklenburg) ist beendet, wie ein Sprecher der Polizei in Wismar am Donnerstag sagte. Allerdings sei der Fahrbahnbelag durch die Hitze derart beschädigt, dass dort noch Reparaturen nötig werden. Der Sattelzug-Lkw hatte in der Nacht zu Mittwoch Feuer gefangen.

von dpa

08. März 2018, 07:29 Uhr

Der 38 Jahre alte Fahrer hatte den Anhänger mit den Aluminiumbarren noch abkoppeln können, aber die Hitze zerstörte auch die Ladung. Der Schaden wurde auf etwa 70 000 Euro geschätzt. Zur Bergung musste die Autobahn über Stunden in Richtung Westen gesperrt bleiben. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.