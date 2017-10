Verkehr : Autobahn 20: Minister Pegel stellt Handlungskonzept vor

Tribsees (dpa/mv) - Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) wird heute auf der Autobahn 20 bei Tribsees erwartet, wo sich in den vergangenen Tagen ein riesiges Loch gebildet hatte. Seither ist die Fahrbahn Richtung Rostock komplett gesperrt, auf der Gegenspur Richtung Stettin kann noch eine Spur benutzt werden. Ziel von Pegel sei es, die geplanten sowie die bereits in Umsetzung befindlichen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung vorzustellen, hieß es. Nach Ministeriumsangaben arbeitet aktuell das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit Hochdruck an einem Konzept zum Wiederherstellen des beschädigten Autobahnabschnitts und einer verträglichen Gestaltung des Verkehrs in der kommenden Übergangszeit.