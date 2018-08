Unfälle : Autobahn 19 nach Reisebusunfall wieder frei

Die Nordeuropa-Fahrt mit einem Flixbus von Stockholm nach Berlin findet auf der A19 ein jähes Ende: Der Bus mit mehr als 60 Passagieren verunglückt bei Linstow. Die Polizei spricht bisher von 16 Verletzten.

von dpa

17. August 2018, 14:07 Uhr

Die bei Linstow in Fahrtrichtung Berlin nach einem Unfall mit einem Reisebus gesperrte A 19 ist wieder frei. Der Bus sei geborgen und die Sperrung aufgehoben worden, teilte das Polizeipräsidium Rostock am Freitagmittag auf Twitter mit. Im Laufe des Tages sollte eine Fahrspur für Reparaturarbeiten erneut gesperrt werden. Bei dem Unfall des von Stockholm nach Berlin fahrenden Fernbusses waren am Freitag 16 Menschen teilweise schwer verletzt worden. Das Fahrzeug kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Graben und kippte um. Der Busfahrer hatte laut Polizei 0,00 Promille.