Brände : Autobahn 14 nach Großbrand wieder freigegeben

Das Fluten des Waldstücks zeigt erste Wirkung: Offene Flammen sind nicht mehr zu sehen. Glutnester lassen aber weiter Munitionsreste hochgehen. Von Entwarnung könne noch keine Rede sein, betont auch der zuständige Feuerwehrführer.

von dpa

09. Juli 2018, 12:00 Uhr

Die Vollsperrung der Autobahn 14 zwischen der Ausfahrt Grabow und dem Kreuz Schwerin nach einem Waldbrand bei Groß Laasch ist aufgehoben worden. Auch alle Kreis- und Landstraßen seien mit einer Ausnahme wieder befahrbar, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach ist nur noch die Kreisstraße 38 zwischen der Weselsdorfer Kreuzung (L 72) und der Kreuzung Groß Laasch (L 73) gesperrt. Die Straßen konnten wegen des starken Rauchs und Explosionsgefahr seit Mittwochabend nicht mehr genutzt werden. Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg erschwerten die Arbeit der Einsatzkräfte, so mussten sich Feuerwehrleute wegen explodierender Munition aus dem Gebiet zurückziehen. Vier Tage lang wurde der Brand unter anderem mit Löschpanzern bekämpft, bevor er am Sonntagabend komplett gelöscht werden konnte.