Unfälle : Auto überschlägt sich im Graben: Fahrer schwer verletzt

Bei einem Autounfall in der Nähe von Reddelich (Landkreis Rostock) hat sich ein 32-Jähriger am Neujahrsmorgen schwer verletzt. Aus noch ungeklärter Ursache kam sein Wagen von der Straße ab, durchbrach die Schutzplanke und überschlug sich im Graben, wie die Polizei mitteilte. Der Mann aus dem Landkreis Bad Doberan wurde im Fahrzeug eingeklemmt, ein Rettungshubschrauber flog ihn in die Klinik.