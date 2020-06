Unfälle : Auto überschlägt sich: 36-Jähriger schwer verletzt

von dpa

28. Juni 2020, 15:05 Uhr

Ein 36 Jahre alter Mann ist bei Schlemmin (Landkreis Vorpommern-Rügen) schwer verletzt worden, als sich sein Wagen überschlug. Das Auto des Mannes kam am Samstag aus zunächst unbekannter Ursache von der Landstraße ab und durchfuhr einen Straßengraben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Daraufhin überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 6200 Euro. Die L23 war während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde voll gesperrt.