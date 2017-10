Brände : Auto steht auf einer Wiese in Flammen

Auf einer Wiese im Kreis Vorpommern-Greifswald ist ein Kleinwagen ausgebrannt. Die Polizei vermutet auch, dass das Fahrzeug angesteckt wurde. Der brennende Wagen habe am Montagabend verlassen in der Nähe des Ortes Ferdinandshof gestanden - keine Spur von Besitzer oder Fahrer. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Rund 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz und löschten das Feuer.