Unfälle : Auto rutscht bei Glätte von Straße: Fahrerin schwer verletzt

von dpa

17. Januar 2020, 13:08 Uhr

Eine 37-Jährige ist mit ihrem Wagen bei Reifglätte nahe Zirzow von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 37-jährige Frau wurde schwer verletzt und kam in eine Klinik. In der Region waren die Temperaturen am Morgen auf knapp über null Grad gesunken, so dass es auf einigen Straßen im Osten des Landes winterlich glatt wurde.