Unfälle : Auto prallt gegen Zaun und Betonpfeiler: Beifahrerin stirbt

von dpa

16. Oktober 2019, 05:52 Uhr

Beim Aufprall eines Autos auf einen Betonpfeiler und einen Zaun in Neubrandenburg ist eine Frau ums Leben gekommen. Der 69-jährige Fahrer des Wagens wurde am Dienstagabend schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen sei von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen Zaun und Betonpfeiler einer Fernwärmeleitung geprallt. Beide Insassen wurden im Auto eingeklemmt, die 52-jährige Beifahrerin starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer kam in ein Krankenhaus. Die Unfallursache war noch unklar.