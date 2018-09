Unfälle : Auto prallt gegen Pferd und schleudert auf Gleise

von dpa

12. September 2018, 07:19 Uhr

Eine Autofahrerin bei Rövershagen östlich von Rostock mit ihrem Wagen mit einem Pferd zusammengestoßen - wegen des Unfalls ist die Bahnstrecke Rostock-Stralsund am Mittwochmorgen blockiert. Die Frau wurde schwer verletzt und kam in eine Klinik, wie ein Polizeisprecher in Rostock sagte. Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 105 unweit vom Haltepunkt Rövershagen. Der Wagen schleuderte nach dem Zusammenprall mit den Pferd auf die Bahngleise und musste am frühen Mittwochmorgen noch geborgen werden. Der Zugverkehr sei derzeit noch blockiert. Das Pferd habe den Unfall überlebt, wo es herkam war aber unklar.