Unfälle : Auto prallt gegen Baum: ein Toter und ein Schwerverletzter

von dpa

13. April 2019, 09:44 Uhr

Ein 43 Jahre alter Autofahrer ist bei Stolpe an der Peene (Landkreis Vorpommern-Greifswald) am Samstag mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und dabei tödlich verletzt worden. Der 36 Jahre alte Beifahrer wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen war auf der B110 vermutlich aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und daraufhin gegen den Baum geprallt. Auf einer Wiese kam das Auto schließlich zum Stehen. Der Fahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.