Unfälle : Auto kracht gegen Baum: Fahrerin leicht verletzt

von dpa

15. Mai 2020, 05:33 Uhr

Eine Frau ist mit ihrem Auto in der Gemeinde Ducherow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gegen einen Baum geprallt und hat sich dabei schwer verletzt. Die 58 Jahre alte Frau sei am Donnerstagabend mit ihrem Auto im Kurvenbereich von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge war sie betrunken. An dem Wagen entstand ein Totalschaden. Die Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.