Unfälle : Auto kracht gegen Baum: Fahrer in Klinik

von dpa

11. Mai 2019, 09:31 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer ist bei einem Unfall in der Gemeinde Sarow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam sein Wagen am Freitagabend von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der 49-jährige Fahrer wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Ein Alkoholtest ergab mehr als zwei Promille. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben.