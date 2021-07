Verkehr : Auto kommt von A19 ab: Zwei Schwerverletzte

Zwei Menschen sind nahe Glasewitz (Landkreis Rostock) schwer verletzt worden, nachdem ihr Auto von der A19 abgekommen war.

Glasewitz | Der Wagen sei am Freitagabend auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geraten, teilte die Polizei mit. Das Fahrzeug blieb auf einem Acker liegen. Der 56-jährige Fahrer und seine 49 Jahre alte Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn 19 wurde für die Arbeiten an der Unfallstelle vorübergehen gesperrt. ...

