Unfälle : Auto gerät in Gegenverkehr: Zwei Schwerverletzte

von dpa

15. April 2018, 12:11 Uhr

Bei einem Unfall in Wismar sind am Sonntag zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 47 Jahre alter Autofahrer verlor wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Wagen und stieß auf der Gegenspur mit einem Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die 61 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Wagens wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Beide Beteiligten wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht von rund 25 000 Euro Sachschaden aus.