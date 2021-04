Unfälle : Auto geht nach Unfall in Flammen auf: Ein Toter

Bei einem Unfall in der Nähe von Poggendorf (Vorpommern-Rügen) ist am Dienstag ein Auto in Flammen aufgegangen und ein Mensch getötet worden.

Süderholz | Wie eine Polizeisprecherin erklärte, kam der Wagen auf der Bundesstraße 194 zwischen Loitz und Poggendorf nach links ab und stieß gegen einen Baum. Nach ersten Erkenntnissen habe das Fahrzeug in voller Ausdehnung Feuer gefangen. Feuerwehrleute hatten große Probleme, den Brand des Wagens mit Elektroantrieb zu löschen. Erst danach habe eine Person gebor...

