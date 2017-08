Unfälle : Auto fährt in Tür von Seniorenheim: 79-Jähriger verletzt

Mit Glück haben Bewohner eines Seniorenwohnparks in Gülzow (Landkreis Rostock) einen Unfall am Eingang des Gebäudes unbeschadet überstanden. Ein 79 Jahre alter Autofahrer verpasste am Dienstag aus ungeklärter Ursache die Abfahrt zu einem Parkplatz und fuhr mit dem Wagen frontal in die Eingangstür, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Güstrow sagte. Der Fahrer kam verletzt in eine Klinik. Es gingen neben der Tür zudem mehrere Scheiben zu Bruch. Der Schaden wird auf mehr als 10 000 Euro geschätzt.

erstellt am 02.Aug.2017 | 08:00 Uhr