Unfälle : Auto fährt in Gegenverkehr: Motorradfahrer schwer verletzt

Auf Rügen ist ein Autofahrer in den Gegenverkehr geraten und mit einem Motorrad zusammengestoßen. Der 34 Jahre alte Fahrer des Motorrads wurde bei dem Unfall auf der B196 nahe Sellin am Samstag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus in Greifswald. Die B196 war für mehr als zwei Stunden gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro.

von dpa

erstellt am 20.Aug.2017 | 09:24 Uhr