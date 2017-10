Unfälle : Auto fährt gegen Straßenlaterne: Fahrer verletzt

von dpa

erstellt am 17.Okt.2017 | 08:46 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Neubrandenburg ist ein 52-jähriger Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war der Mann am Montagabend auf der Demminer Straße stadteinwärts unterwegs. Dabei geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf den Mittelstreifen. Dort stieß er gegen eine Straßenlaterne. Der verletzte Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.