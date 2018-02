Unfälle : Auto fährt gegen Baum: Eine Tote: drei Schwerverletzte

von dpa

18. Februar 2018, 20:11 Uhr

Bei einem Unfall im Kreis Nordwestmecklenburg ist am Sonntag eine 64-Jährige ums Leben gekommen. Drei weitere Autoinsassen wurden schwer verletzt. Der 34 Jahre alte Autofahrer war auf der Bundesstraße 208 bei Goddin gegen einen Straßenbaum auf der rechten Fahrbahnseite gefahren, wie die Polizei in Rostock mitteilte. Ein ein Jahr altes Kleinkind musste wiederbelebt werden und kam in eine Klinik. Der Fahrer und die 34 Jahre alte Beifahrerin kamen mit schweren Verletzungen ebenfalls in eine Klinik. Die Unfallursache sei unklar. Ein Gutachter untersuche den Unfall.