Unfälle : Auto fährt auf stehende Wagen auf: Frau schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall in der Nähe von Sellin (Vorpommern-Rügen) ist eine 28 Jahre alte Beifahrerin Frau schwer verletzt worden.

Sellin | Wie die Polizei mitteilte, hielten zwei Autos am Mittwoch auf der B196 wegen des Verkehrs an, als ein dritter Wagen von hinten kam. Der 56-jährige Fahrer bemerkte die Fahrzeuge vor sich demnach zu spät und fuhr auf das Auto vor ihm auf, welches auf den davor stehenden Wagen geschoben wurde. Die 28-Jährige aus dem Wagen in der Mitte wurde schwer verlet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.