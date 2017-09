Unfälle : Auto erfasst Fahrrad: 78-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Ein Radfahrer ist in Wismar von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 78-Jährige sei am Samstag neben einem Fahrzeug hergefahren, als der Fahrer des Wagens an einer Kreuzung nach links abbog, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei übersah der 33-Jährige den Radfahrer neben ihm und erfasste ihn seitlich. Der 78-Jährige stürzte und erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Schweriner Klinikum. Er war laut Polizeiangaben auch am Sonntag noch nicht außer Lebensgefahr.

Polizeimeldung

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 12:21 Uhr